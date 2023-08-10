В Твери будут судить убийц знаменитого шансонье Михаила Круга

Дело "Тверских волков" поступило в суд в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Московский районный суд Твери поступило уголовное дело по обвинению Агеева, Осипова, Соболева, Ильина, Баскакова, Желтова, Осипова - участников банды "Тверские волки" - в совершении особо тяжких преступлений.

- В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству, - сообщили 10 августа в пресс-службе Московского районного суда.

Напомним, криминальная группировка орудовала в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. Бандиты занимались убийствами, вымогательствами и похищением людей. Их обвиняют в преступлениях, в зависимости от роли каждого.

Двое участников - Агеев и Осипов - ранее были приговорены к пожизненному заключению. Баскаков также отбывает наказание в колонии.

Банда "Тверски волков" была причастна к убийству знаменитого шансонье Михаила Круга. В ходе расследования дела об убийстве, которое длилось 17 лет, были выявлены еще несколько эпизодов преступлений участников ОПГ. Именно Агеев рассказал следователю, как убивали Михаила Круга.