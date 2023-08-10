Электроснабжение в Заволжском районе Твери полностью восстановлено после аварии

Во всех домах Заволжья есть свет, сообщают энергетики. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Заволжском районе Твери завершены работы по восстановлению электроснабжения после возгорания на подстанции "Северная". По данным "Тверьгорэлектро" в 10:00 было налажено электроснабжение домов и объектов по улицам Фрунзе и Паши Савельевой, к 12:00 – в частном секторе.

Напомним, из-за аварии на подстанции "Северная" в Твери от электроснабжения со вчерашнего дня были отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта. По информации энергетиков, электроснабжение у более 70% потребителей было оперативно восстановлено в течение вечера 9 августа.

Утром 10 августа губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание по восстановлению электроснабжения в Заволжском районе Твери и поручил ускорить завершение ремонтных работ.

В работе по восстановлению электроснабжения были задействованы бригады АО «Тверьгорэлектро» и ПАО «Россети».

Как стало известно, причиной аварии на подстанции стали дорожные работы, которые велись в микрорайоне Юность. Рабочие повредили кабельные линии. При попытке перехода на резервные схемы произошли дальнейшие повреждения линий из-за износа оборудования. Это спровоцировало повреждение вторичных цепей на подстанции.