Мать и дочь в Твери ушли из дома после конфликта в семье

В Твери продолжаются поиски пропавшей женщины и ребенка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери продолжаются поиски пропавшей 7 августа 30-летней жительницы Твери, которая ушла из дома с двухлетней дочерью.

Проверку по факту исчезновения молодой женщины и ребенка проводят прокуратура и Следственный комитет Тверской области.

По данным проавоохранителей, внутри семьи произошел конфликт, после которого мать забрала дочь и ушла. С 9 августа женщина не выходит на связь с близкими родственниками.

"Семья состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.