Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:17

Двоих взрослых и двоих детей эвакуировали из горящего дома в Кимрах

Спасатели вывели четырех человек из горящего дома в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели вывели из горящего дома четверых человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели вывели из горящего дома четверых человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымление в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 августа.

На место ЧП выезжали четыре отделения пожарно-спасательной части №11.

"Задымление произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. С верхних этажей спасено четыре человека, из них двое детей", - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Людей вывели на воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидировали в 20:22 вечера.