Двоих взрослых и двоих детей эвакуировали из горящего дома в Кимрах

Спасатели вывели из горящего дома четверых человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Сообщение о задымление в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 августа.
На место ЧП выезжали четыре отделения пожарно-спасательной части №11.
"Задымление произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. С верхних этажей спасено четыре человека, из них двое детей", - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Людей вывели на воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пожар ликвидировали в 20:22 вечера.