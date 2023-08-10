Двоих взрослых и двоих детей эвакуировали из горящего дома в Кимрах

Спасатели вывели из горящего дома четверых человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымление в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 августа.

На место ЧП выезжали четыре отделения пожарно-спасательной части №11.

"Задымление произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. С верхних этажей спасено четыре человека, из них двое детей", - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Людей вывели на воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидировали в 20:22 вечера.