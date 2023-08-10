Губернатор взял под контроль восстановление электроснабжения в части Твери

В Твери ведут работы по восстановлению электричества. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Утром 10 августа губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание по восстановлению электроснабжения в части Заволжского района Твери. Напомним, после аварийного отключения подстанции «Северная» 9 августа без света остались жители ряда улиц Заволжья.

"Электроснабжение у более 70% потребителей было оперативно восстановлено в течение вечера 9 августа. Глава региона поручил ускорить завершение ремонтных работ", - сообщила пресс-служба областного правительства.

По информации АО «Тверьгорэлектро», в настоящее время на подстанции «Северная» продолжаются восстановительные работы. К 10:00 планируется наладить электроснабжение на улицах Фрунзе и Паши Савельевой, к 12:00 – в частном секторе.

Ситуация находится на постоянном контроле губернатора.