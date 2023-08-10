Женщина с маленьким ребенком пропала в Твери 7 августа

Проводится проверка по факту исчезновения женщины с ребенком в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка по факту исчезновения молодой женщины с ребенком.

Известно, что 7 августа 30-летняя мать вместе с дочерью 2021 года рождения ушла в неизвестном направлении и не выходит на связь.

По месту жительства пропавших выезжали сотрудники СК и полиции.

Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят сообщить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.