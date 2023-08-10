Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 6:07

В Твери продолжаются восстановительные работы на подстанции "Северная"

Часть потребителей Заволжского района Твери до сих пор остается без света
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продолжается восстановление электроснабжения

В Твери продолжается восстановление электроснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери бригады АО "Тверьгорэлектро" и ПАО "Россети" завершают востановление поврежденного оборудования на подстанции "Северная".

Напомним, днем, 9 августа на подстации в Заволжском районе произошел пожар. Район почти полностью оказался обесточен, не работал интернет.

Частично электроснабжение воостановили к ночи.

В настоящий момент без электроснабжения остаются жители улиц Артюхиной, Фрунзе, Паши Савельевой, Седова, Молодежного бульвара.

По сообщению "Тверьгорэлектро", время подключения всех объектов к электроэнергии - до 12:00 дня 10 августа.