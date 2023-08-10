В Твери продолжаются восстановительные работы на подстанции "Северная"

В Твери продолжается восстановление электроснабжения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Твери бригады АО "Тверьгорэлектро" и ПАО "Россети" завершают востановление поврежденного оборудования на подстанции "Северная".
Напомним, днем, 9 августа на подстации в Заволжском районе произошел пожар. Район почти полностью оказался обесточен, не работал интернет.
Частично электроснабжение воостановили к ночи.
В настоящий момент без электроснабжения остаются жители улиц Артюхиной, Фрунзе, Паши Савельевой, Седова, Молодежного бульвара.
По сообщению "Тверьгорэлектро", время подключения всех объектов к электроэнергии - до 12:00 дня 10 августа.