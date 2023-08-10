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НовостиОбщество9 августа 2023 23:02

Фонтан на бульваре Ногина в Твери украсили огромные шары

Строительство фонтана на бывшем мини-рынке на бульваре Ногина в Твери завершается
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Шары фонтана на Ногина в Твери.

Шары фонтана на Ногина в Твери.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Пролетарском районе Твери завершается строительство фонтана, который расположен внутри торгово-прогулочной зоны на бульваре Ногина.

Работы по благоустройству территории бывшего мини-рынка начались в 2022 году.

В минувшем году здесь были установлены скамейки, освещение, брусчатка, заработали магазинчики и торговый павильон. В текущем году работы завершатся пуском основной доминанты зоны - фонтана. Он расположен в центре территории.

Фонтан небольшой, квадратной формы. На днях в его чаше смонтировали пять белых пластиковых шаров. Очевидно, это лампы, которые будут подсвечивать фонтан.

Остаётся надеяться, что струи воды скроют хрупкие шары от желающих потрогать и постучать по ним, ведь даже на этапе монтажа таких здесь было предостаточно.

У будущего фонтана уже собирается молодежь.

У будущего фонтана уже собирается молодежь.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Некоторые прохожие шары проверяют на прочность.

Некоторые прохожие шары проверяют на прочность.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вот так выглядит фонтан в проектной документации. Графика: администрация Твери

Вот так выглядит фонтан в проектной документации. Графика: администрация Твери