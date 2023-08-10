Фонтан на бульваре Ногина в Твери украсили огромные шары

Шары фонтана на Ногина в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Пролетарском районе Твери завершается строительство фонтана, который расположен внутри торгово-прогулочной зоны на бульваре Ногина.

Работы по благоустройству территории бывшего мини-рынка начались в 2022 году.

В минувшем году здесь были установлены скамейки, освещение, брусчатка, заработали магазинчики и торговый павильон. В текущем году работы завершатся пуском основной доминанты зоны - фонтана. Он расположен в центре территории.

Фонтан небольшой, квадратной формы. На днях в его чаше смонтировали пять белых пластиковых шаров. Очевидно, это лампы, которые будут подсвечивать фонтан.

Остаётся надеяться, что струи воды скроют хрупкие шары от желающих потрогать и постучать по ним, ведь даже на этапе монтажа таких здесь было предостаточно.

У будущего фонтана уже собирается молодежь. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Некоторые прохожие шары проверяют на прочность. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА