Фонтан на бульваре Ногина в Твери украсили огромные шары

Шары фонтана на Ногина в Твери.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Пролетарском районе Твери завершается строительство фонтана, который расположен внутри торгово-прогулочной зоны на бульваре Ногина.
Работы по благоустройству территории бывшего мини-рынка начались в 2022 году.
В минувшем году здесь были установлены скамейки, освещение, брусчатка, заработали магазинчики и торговый павильон. В текущем году работы завершатся пуском основной доминанты зоны - фонтана. Он расположен в центре территории.
Фонтан небольшой, квадратной формы. На днях в его чаше смонтировали пять белых пластиковых шаров. Очевидно, это лампы, которые будут подсвечивать фонтан.
Остаётся надеяться, что струи воды скроют хрупкие шары от желающих потрогать и постучать по ним, ведь даже на этапе монтажа таких здесь было предостаточно.
У будущего фонтана уже собирается молодежь.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Некоторые прохожие шары проверяют на прочность.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Вот так выглядит фонтан в проектной документации. Графика: администрация Твери