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НовостиОбщество9 августа 2023 22:34

В Твери начали подключать свет в обесточенных из-за пожара на подстанции домах

Ликвидация последствий пожара на подстанции «Северная» в Твери продолжалась всю ночь
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Подключение света в обесточенных из-за пожара на подстанции домах Твери продолжалось всю ночь.

Подключение света в обесточенных из-за пожара на подстанции домах Твери продолжалось всю ночь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подстанция «Северная» в Твери была введена в работу около часа ночи 10 августа. Ночью свет появился в более 70% обесточенными ранее домов.

Напомним, днём 9 августа в Твери на подстанции "Северная" (ул. Цветочная) произошло возгорание, из-за которого без электричества осталась часть Заволжского района.

От электроснабжения отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома, а также 23 социальных объекта.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Произошедшим заинтересовались прокуратура и СК, ведомства проводят проверки.

Над устранением аварии вместе работали бригады организаций «Россети» и «Тверьгорэлектро». Работы по восстановлению кабельных линий продолжались всю ночь.