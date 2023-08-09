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НовостиОбщество9 августа 2023 19:25

Учитель Лихославльской школы Светлана Зверева стала Заслуженным учителем РФ

Игорь Руденя поздравил учителя истории Светлану Звереву с присвоением почетного звания «Заслуженный учитель РФ»
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Светлана Зверева более 35 лет работает учителем, преподает историю

Светлана Зверева более 35 лет работает учителем, преподает историю

Фото: ПТО

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю истории Лихославльской средней общеобразовательной школы №2 Светлане Зверевой. Со знаменательным событием педагога поздравил губернатор Игорь Руденя.

Светлана Владимировна более 35 лет работает учителем, преподает историю, занимается патриотическим, гражданским и духовно-нравственным воспитанием детей. Основала школьный музей «Дорогами Афгана и Чечни», единственный в тверском регионе. Активно сотрудничает с Карельским национальным музеем города, входит в Общественный Совет при Министерстве образования Тверской области, является экспертом основного государственного и единого государственного экзаменов.