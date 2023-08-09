В Тверской области будет создана еще одна модельная библиотека

Открытие модельной библиотеки в Рамешковском округе запланировано на октябрь 2023 года Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области появится ещё одна модельная библиотека. Ее откроют на базе Рамешковской детской библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».

"Модельные библиотеки создаются с целью предоставления жителям округов неограниченного доступа к информации, повышения уровня библиотечного обслуживания", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

В прошлом году в регионе обустроены три модельные библиотеки на базе Конаковской, Удомельской центральных библиотек и Высоковской сельской библиотеки в Торжокском районе. Также модельные библиотеки действуют в Андреаполе, Лихославле и Вышнем Волочке.

Открытие модельной библиотеки в Рамешковском округе запланировано на октябрь 2023 года.