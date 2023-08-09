На участие в выборах в Тверской области зарегистрировано 445 кандидатов

Валентина Дронова рассказала об особенностях предстоящих выборов Фото: Избирательная комиссия Тверской области

В Единый день голосования в Тверской области в ходе 17 избирательных кампаний предстоит заместить 212 депутатских мандатов.

На участие в выборах выдвинулись 465 кандидатов, из них 445 успешно зарегистрированы: 322 кандидата представляют политические партии, 123 - самовыдвиженцы.

"Одиннадцать человек утратили статус кандидата (отказались от дальнейшего участия в выборах), трое выбыли уже после регистрации. Шесть кандидатов получили мотивированные отказы в регистрации (двое не указали сведения о судимости, четверым отказано на основании недостаточного количества достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения)", - отметила на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Глава Избиркома также отметила, что в Твери, Кашинском и Конаковском округах, а также в Торжокском районе голосование будет однодневным (с возможностью досрочного голосования в ТИК и УИК). Депутатов в Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах будут выбирать два дня - 9 и 10 сентября.

На всех избирательных участках смогут работать наблюдатели и представители СМИ, будет организовано видеонаблюдение.