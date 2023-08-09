На фасаде школы в Бологое открыли доску памяти героя СВО Александра Бичурина

Доску памяти погибшего в СВО Александра Бичурина открыли на фасаде школы №11 в Бологое Фото: vk.com/bolrayon

9 августа в Бологое состоялся митинг, посвящённый открытию доски памяти погибшего в СВО военнослужащего Александра Бичурина.

Александр Николаевич учился в школе №11. Житель Бологое был призван в зону спецоперации по мобилизации, погиб при исполнении службеного долга 14 марта 2023 года под Кременой в ЛНР.

Указом Президента Российской Федерации награждён посмертно Орденом Мужества.

Почтить память Александра Бичурина на митинге пришли родные и близкие, глава района Геннадий Ломака, капитан войсковой части 55443 Александр Макаров, представители местной администрации, друзья, одноклассники, учителя.

"Наш земляк Александр Николаевич Бичурин стоял на защите интересов и безопасности нашего государства, проявляя отвагу, мужество, личный героизм. Никакие слова не смогут выразить и восполнить боль утраты. Но наша святая обязанность - чтить память наших героев и бережно передавать из поколения в поколение", - отметил Геннадий Ломака.

Собравшиеся почтили память воина минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

На фасаде школы это третья мемориальная табличка. Здесь уже увековечены имена погибших в СВО выпускников школы Павла Яковлева и Андрея Андреева.