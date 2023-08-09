Прокуратура сообщила, как 2-летняя девочка оказалась одна в подъезде в Твери

Прокуратура разбирается в ситуации с девочкой, обнаруженной без присмотра в подъезде. Фото: Виктория ТУШКОВА

Подробности о том, как двухлетняя девочка в памперсе оказалась одна в подъезде многоквартирного дома на улице Склизкова в Твери, рассказали в областной прокуратуре. Ведомство начало проверку по факту случившегося.

"Предварительно установлено, что мать малолетней в вечернее время 06 августа уложила ребенка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать. Утром мать обнаружила, что ребёнка нет в квартире, о чем сообщила в правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Ранее сообщалось, что девочку обнаружили в подъезде соседи, они же вызвали полицию. Напомним, после приезда полицейских девочку на время отправили в педиатрическое отделение городской больницы №6. В отношении матери девочки был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту случившегося Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.