В летних лагерях Твери началась четвертая смена

Перед отправкой госавтоинспекторы напомнили детям о безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

9 августа в загородных лагерях Твери началась четвертая смена, которая продлится 21 день.

Перед отправкой сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с ребятами и напомнили о безопасности в автобусах. Инспекторы рассказали детям о правилах использования ремней безопасности - их запрещено отстёгивать во время движения до полной остановки транспорта, напомнили правила посадки и высадки из автобуса.

Также, инструктажи были проведены в водителями.