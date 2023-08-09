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НовостиОбщество9 августа 2023 17:23

В летних лагерях Твери началась четвертая смена

Дети отправились на четвертую смену в летние лагеря Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Перед отправкой госавтоинспекторы напомнили детям о безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

Перед отправкой госавтоинспекторы напомнили детям о безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

9 августа в загородных лагерях Твери началась четвертая смена, которая продлится 21 день.

Перед отправкой сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с ребятами и напомнили о безопасности в автобусах. Инспекторы рассказали детям о правилах использования ремней безопасности - их запрещено отстёгивать во время движения до полной остановки транспорта, напомнили правила посадки и высадки из автобуса.

Также, инструктажи были проведены в водителями.