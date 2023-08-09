Следователи выясняют, почему 2-летняя девочка в Твери бродила по подъезду одна

Происшествием с девочкой, оставленной без присмотра в подъезде, занялись следователи СК. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи выясняют, почему девочка 2,5 лет находилась одна в подъезде многоквартирного дома на улице Склизкова.

Напомним, маленькую девочку, на которой был только подгузник, нашли в подъезде соседи и сообщили об этом в полицию. На маму девочки был составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ).

По факту случившегося Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.