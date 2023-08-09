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НовостиПроисшествия9 августа 2023 16:38

Девочка 2,5 лет в Твери самостоятельно гуляла по подъезду в одном подгузнике

Маленькую девочку в подгузнике нашли соседи в подъезде многоквартирного дома в Твери
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Девочка гуляла одна по подъезду.

Девочка гуляла одна по подъезду.

Фото: Виктория ТУШКОВА

7 августа в Твери жители одного из многоквартирных домов на улице Склизкова обнаружили в подъезде маленькую девочку. Ребёнок 2,5 лет бродил по подъезду без присмотра родителей. Из одежды на девочке был только подгузник

На место вызвали полицию. Полицейские, как это положено в случае с ребёнком, вызвали медиков. Девочку доставили в педиатрическое отделение городской больницы №6.

Стражи порядка установили личность мамы девочки.

- На маму ребёнка составлен протокол по части первой статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД России по Тверской области.