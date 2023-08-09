СК и прокуратура проводят проверку по факту возгорания на подстанции в Твери

Масштабное отключение света произошло в Твери 9 августа из-за аварии на подстанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Заволжского района Твери и следователи регионального следственного управления СКР проводят проверку по факту возгорания на подстанции "Северная", из-за которого без света осталась часть Заволжья.

Напомним, по предварительной информации, от электроснабжения отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта, сообщает прокуратура.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Кирилл Базулев. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СКР по Тверской области области организовано проведение доследственной проверки.