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НовостиПроисшествия9 августа 2023 15:30

Более 1400 домов и 23 соцобъекта отключены от света из-за аварии в Твери

Из-за возгорания на подстанции "Северная" в Твери произошли масштабные отключения электричества в Заволжье
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Жители Заволжья сидят без электричества.

Жители Заволжья сидят без электричества.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По предварительной информации, из-за аварии на подстанции "Северная" в Твери от электроснабжения отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта.

Данные по масштабам отключения предоставила областная прокуратура.

Напомним, о масштабном отключении света в Заволжье стало известно днём 9 мая. Причиной стала авария на подстанции, располагающейся на улице Цветочной, - там произошло возгорание.

Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и СК.