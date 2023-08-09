Более 1400 домов и 23 соцобъекта отключены от света из-за аварии в Твери

Жители Заволжья сидят без электричества. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По предварительной информации, из-за аварии на подстанции "Северная" в Твери от электроснабжения отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома и 23 социальных объекта.

Данные по масштабам отключения предоставила областная прокуратура.

Напомним, о масштабном отключении света в Заволжье стало известно днём 9 мая. Причиной стала авария на подстанции, располагающейся на улице Цветочной, - там произошло возгорание.

Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и СК.