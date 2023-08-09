Часть Заволжского района Твери осталась без света

Часть Заволжского района осталась без электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 9 августа, в Заволжском районе - в Юности и на Вагонзаводе, а также в ближнем Заволжье, отключили электричество. Жители жалуются на перебои с интернетом.

Как сообщили "КП"-Тверь" очевидцы, на подстанции Северная произошел пожар.

В Единой диспетчерской службе уточнили, что на месте ЧП уже работают бригады. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Также в «Тверьгорэлектро» поясняют, что авария крупная и свет вернётся в дома жителей только через несколько часов.