Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:47

Часть Заволжского района Твери осталась без света

Жители Заволжья в Твери остались без света из-за пожара на подстанции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Часть Заволжского района осталась без электричества

Часть Заволжского района осталась без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 9 августа, в Заволжском районе - в Юности и на Вагонзаводе, а также в ближнем Заволжье, отключили электричество. Жители жалуются на перебои с интернетом.

Как сообщили "КП"-Тверь" очевидцы, на подстанции Северная произошел пожар.

В Единой диспетчерской службе уточнили, что на месте ЧП уже работают бригады. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Также в «Тверьгорэлектро» поясняют, что авария крупная и свет вернётся в дома жителей только через несколько часов.