Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 12:04

В Бологое администрация приступила к уборке смета с городских улиц

В августе с улиц Бологое в Тверской области начали убирать смет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С улиц в Бологое начали убирать смет Фото: vk.com/bolrayon

С улиц в Бологое начали убирать смет Фото: vk.com/bolrayon

8 августа, в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к уборке смёта с улично-дорожной сети в городе Бологое Тверской области.

Подрядчик выполняет работы в переулке Свободы, рядом с центральным рынком. Проезжую часть убирают с помощью техники и лопатами вручную.

О ходе выполнения работ в группе ВК рассказала администрация Бологовского МО.

Между тем в местных пабликах жители отмечают, что с уборкой смета с дорог администрация немного задержалась, и жалуются на клубы пыли, которые поднимаются выше второго этажа.

Работы ведутся вручную и с помощью спецтехники Фото: vk.com/bolrayon

Работы ведутся вручную и с помощью спецтехники Фото: vk.com/bolrayon