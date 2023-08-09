В Бологое администрация приступила к уборке смета с городских улиц

С улиц в Бологое начали убирать смет Фото: vk.com/bolrayon

8 августа, в рамках муниципального контракта подрядная организация приступила к уборке смёта с улично-дорожной сети в городе Бологое Тверской области.

Подрядчик выполняет работы в переулке Свободы, рядом с центральным рынком. Проезжую часть убирают с помощью техники и лопатами вручную.

О ходе выполнения работ в группе ВК рассказала администрация Бологовского МО.

Между тем в местных пабликах жители отмечают, что с уборкой смета с дорог администрация немного задержалась, и жалуются на клубы пыли, которые поднимаются выше второго этажа.