Президент Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Игорем Руденей

Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей Фото: kremlin.ru

9 августа президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава региона рассказал президенту о том, как сейчас живет и развивается Верхневолжье.

Входе беседы Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о работе по поддержке военнослужащих-участников специальной военной операции, мобилизованных жителей и их семей, рассказал о реализации программы по газификации региона, строительстве транспортной инфраструктуры, социальных учреждений.

Стенограмма встречи Владимира Путина и Игоря Рудени размещена на официальном сайте президента России.