В Тверской области обезвредили мину и гранату времен войны

В Тверской области обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

8 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районах деревни Мозгово и деревни Чунегово Зубцовского округа и в Твери обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: 75 мм артиллерийский снаряд, ручная граната "РГД-33", 81 мм минометная мина. Все обнаруженные снаряды - в единичном экземпляре.

Взрывоопасные предметы силами спецгруппы ликвидированы на полигоне.