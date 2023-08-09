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НовостиОбщество9 августа 2023 11:31

В Тверской области обезвредили мину и гранату времен войны

В Тверской области продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области обезвредили военные снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

8 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районах деревни Мозгово и деревни Чунегово Зубцовского округа и в Твери обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: 75 мм артиллерийский снаряд, ручная граната "РГД-33", 81 мм минометная мина. Все обнаруженные снаряды - в единичном экземпляре.

Взрывоопасные предметы силами спецгруппы ликвидированы на полигоне.