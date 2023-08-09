В Тверской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

В Тверской области ожидается гроза в ближайшие часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем, 9 августа, в восточных и центральных районах Тверской области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с. Об ухудшении погоды жителей предупредило ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По данным синоптиков, в среду воздух прогреется до +24 градусов. Ночью до +16 градусов.

В период с 10 по 13 августа существенных погодных изменений не предвидится. Дневные температуры +25... +27 градусов. Переменная облачность, возможны дожди.