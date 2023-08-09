Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 11:17

В Тверской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

МЧС предупредило жителей Тверской области об ухудшении погоды 9 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидается гроза в ближайшие часы

В Тверской области ожидается гроза в ближайшие часы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем, 9 августа, в восточных и центральных районах Тверской области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами до 15 м/с. Об ухудшении погоды жителей предупредило ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По данным синоптиков, в среду воздух прогреется до +24 градусов. Ночью до +16 градусов.

В период с 10 по 13 августа существенных погодных изменений не предвидится. Дневные температуры +25... +27 градусов. Переменная облачность, возможны дожди.