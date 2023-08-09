В больнице Твери открылась Школа для пациентов с сахарным диабетом

В горбольнице №6 организовали Школу для пациентов с сахарным диабетом. Фото: Яндекс карты

В Тверской горбольнице №6 (улица Орджоникидзе, 36) открыта Школа для пациентов с сахарным диабетом. Записаться в нее можно у эндокринолога или участкового терапевта в поликлинике по месту жительства.

Цикл для каждого записавшегося в Школе состоит из пяти занятий. Их проводит опытный врач-эндокринолог Марина Березина.

"Вместе с врачом пациенты изучают причины заболевания, принципы его лечения, виды сахароснижающей терапии, правила самоконтроля жизненно важных показателей, причины ранних и поздних осложнений. Кроме того, проводится обучение подсчету хлебных единиц для организации правильного питания, а также изучение принципов самостоятельной коррекции сахароснижающей терапии", - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Начало - в 13:00.