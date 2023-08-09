В Тверской области по просьбе жителей ремонтируют дорогу Тверь-Тургиново

На дороге Тверь-Тургиново уложили девять километров нового асфальта Фото: ПТО

В Тверской области по просьбе жителей отремонтируют дорогу Тверь-Тургиново. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога в Калининском округе и связывает села Тургиново, Ильинское, Езвино, Цветково, Большое Гришкино, Неготино с Тверью. Здесь проходят маршруты пассажирских и школьных автобусов.

В этом году отремонтируют 25,73 км дороги от села Новое до села Тургиново. На девяти километрах дороги уже уложено новое покрытие. Дорожное полотно также будет заменено на мостах через реки Шоша и Скобра. Подрядчик отремонтирует съезды, заездные карманы и посадочные площадки, проведет укрепление обочины, установит дорожные знаки и нанесет разметку.