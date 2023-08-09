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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:35

Полицейские в Твери ликвидировали наркопритон

Двое жителей Твери организовали наркопритон в своей квартире
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские в Твери накрыли наркопритон

Полицейские в Твери накрыли наркопритон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжском районе Твери полицейские ликвидировали наркопритон. По данным оперативников, 49-летний мужчина вместе с 47-летней супругой в течение нескольких месяцев регулярно предоставлял свою квартиру на улице Хромова наркозависимым лицам.

В помещении оперативники обнаружили доказательства и предметы с остатками наркотического вещества. Наркотики гости приносили с собой и употребляли вместе с хозяевами.

По части 2 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело.