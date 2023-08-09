Полицейские в Твери ликвидировали наркопритон

Полицейские в Твери накрыли наркопритон
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Заволжском районе Твери полицейские ликвидировали наркопритон. По данным оперативников, 49-летний мужчина вместе с 47-летней супругой в течение нескольких месяцев регулярно предоставлял свою квартиру на улице Хромова наркозависимым лицам.
В помещении оперативники обнаружили доказательства и предметы с остатками наркотического вещества. Наркотики гости приносили с собой и употребляли вместе с хозяевами.
По части 2 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело.