Полицейские в Твери ликвидировали наркопритон

Полицейские в Твери накрыли наркопритон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжском районе Твери полицейские ликвидировали наркопритон. По данным оперативников, 49-летний мужчина вместе с 47-летней супругой в течение нескольких месяцев регулярно предоставлял свою квартиру на улице Хромова наркозависимым лицам.

В помещении оперативники обнаружили доказательства и предметы с остатками наркотического вещества. Наркотики гости приносили с собой и употребляли вместе с хозяевами.

По части 2 статьи 232 УК РФ возбуждено уголовное дело.