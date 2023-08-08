За полгода 98,4% договоров долевого строительства в Тверской области зарегистрированы с применением эскроу-счетов

За первое полугодие 2023 года из 1 534 зарегистрированных тверским Росреестром ДДУ 98,4% (или 1 510 ДДУ) оказались с применением эскроу-счетов. Фото: Александр ЖМУЛИН

За четыре года с начала действия закона об обязательном применении механизма эскроу- счетов при заключении договоров долевого участия в строительстве тверской Росреестр зарегистрировал 10 653 таких договоров.

Только за первое полугодие 2023 года из 1 534 зарегистрированных тверским Росреестром ДДУ 98,4% (или 1 510 ДДУ) оказались с применением эскроу-счетов. "С 1 июля 2019 года застройщики не привлекают напрямую деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов, - пояснила пресс-служба Управления Росреестра по Тверской области. - Средства граждан, покупающих квартиры по договорам ДДУ, размещаются в банке на специальном счете эскроу. Там они хранятся до момента, пока строительная компания не выполнит свои обязательства. Данный механизм был внедрен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в целях защиты прав дольщиков". Заместитель руководителя областного Управления Росреестра Ирина Миронова сообщила, что с 2019 по 2022-й годы в регионе поставлено на кадастровый учет 373 многоквартирных дома:

"В 2023 году в отношении 16 строящихся МКД зарегистрированы первые договоры участия в долевом строительстве. Срок регистрации договоров долевого участия, поступивших в электронном виде, составляет не более одного рабочего дня". Между тем стало известно, что механизм применения эскроу-счетов планируется распространить и при строительстве индивидуальных жилых домов.