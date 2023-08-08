Экс-руководителя учреждения в Тверской области отправили в колонию на девять лет

Экс-руководитель получил девять лет колонии Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора государственного бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений». Он признан виновным в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 по март 2020 года и.о. директора получил через посредника от гендиректора коммерческой организации взятку в сумме 2 млн. 250 тыс. рублей за подписание акта приемки и утверждение оплаты по счетам.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.

Следствие проводилось вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Тверской области.

Приговором суда виновный получил девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов 250 тысяч рублей.