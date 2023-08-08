В Твери госавтоинспекторы за неделю растонировали более 100 автомобилей

102 водителям придется снять тонировку с автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Тверская Госавтоинспекция провела рейд "Тонировка" на дорогах региона.

За неделю сотрудниками ГИБДД в отношении 102 водителей были составлены административные материалы и выписаны штрафы за тонировку в размере 500 рублей.

"Светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Указанные требования, предъявляемые к автомобилистам, направлены исключительно на обеспечение безопасности участников дорожного движения. При выявленном нарушении – водитель подвергается наказанию в виде административного штрафа, ему выдается требование о прекращении противоправных действий. После его получения автолюбителям будет предоставлено время на устранение недостатков", - напомнили в УГИБДД России по Тверской области.