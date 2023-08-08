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НовостиЭкономика8 августа 2023 15:41

За шесть месяцев тверичане направили в Банк России более тысячи обращений

Более тысячи обращений направили жители Твери в Банк России за полгода
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Твери стали чаще жаловаться на мошенников и реже на микрозаймы

Жители Твери стали чаще жаловаться на мошенников и реже на микрозаймы

Фото: Даниил ОПАРИН

За первое полугодие 2023 года жители Твери направили в Банк России 1113 обращений. Это на 33 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стало меньше обращений по вопросам страхования и услуг банков, потребительского кредитования, ипотеки.

Чаще граждане стали сообщать о случаях мошенничества. Количество таких обращений возросло с 27 до 43.

Меньше жалоб стало поступать по вопросам возврата задолженности в микрофинансовые организации и навязывания дополнительных платных услуг при заключении договора.