За шесть месяцев тверичане направили в Банк России более тысячи обращений

Жители Твери стали чаще жаловаться на мошенников и реже на микрозаймы Фото: Даниил ОПАРИН

За первое полугодие 2023 года жители Твери направили в Банк России 1113 обращений. Это на 33 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стало меньше обращений по вопросам страхования и услуг банков, потребительского кредитования, ипотеки.

Чаще граждане стали сообщать о случаях мошенничества. Количество таких обращений возросло с 27 до 43.

Меньше жалоб стало поступать по вопросам возврата задолженности в микрофинансовые организации и навязывания дополнительных платных услуг при заключении договора.