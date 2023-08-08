«Калитка» - главный праздник Тверской Карелии.
Фото: ПТО
VII открытый Международный фестиваль карельского пирога «Калитка» пройдёт в Тверской области 19 августа. Праздник состоится в этнокомплексе «Мяммино» Лихославльского округа.
Этот фестиваль проводится в регионе с 2015 года и считается главным праздником Тверской Карелии.
В программе фестиваля в этом году – конкурс на самый лучший карельский пирог, студенческий кулинарный поединок и детский кулинарный конкурс, мастер-классы по карельским танцам и, конечно, всенародная дегустация самой большой карельской калитки.
На фестивале будет работать ярмарка, состоятся квесты и пленэры, гостей научат мастерству карельской выпечки и старинным играм. 0+