Житель Тверской области лишился на фантомной площадке миллиона рублей

Мошенники обманули жителя Тверской области на миллион рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В полицию обратился житель города Кимры и рассказал, что в Интернете нашел объявление с предложением о дополнительном заработке на бирже. С мнеджером мужчина обсудил условия инвестирования и отправил деньги на указанные ему реквизиты.
570 000 рублей потерпевший перевел с личных счетов, 300 000 рублей взял в кредит, ещё 100 000 обналичил с кредитной карты. После отправки средств, связь с брокером прервалась, и мужчина обратился в полицию.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.