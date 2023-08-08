Житель Тверской области лишился на фантомной площадке миллиона рублей

Мошенники обманули жителя Тверской области на миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился житель города Кимры и рассказал, что в Интернете нашел объявление с предложением о дополнительном заработке на бирже. С мнеджером мужчина обсудил условия инвестирования и отправил деньги на указанные ему реквизиты.

570 000 рублей потерпевший перевел с личных счетов, 300 000 рублей взял в кредит, ещё 100 000 обналичил с кредитной карты. После отправки средств, связь с брокером прервалась, и мужчина обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.