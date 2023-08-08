42 двойни родились в Тверском перинатальном центре за полгода

1695 малышей появились на свет за шесть месяцев в "перинаталке". Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев 2023 года в тверском Областном клиническом перинатальном центре имени Екатерины Бакуниной родились 1695 малышей, из них – 42 двойни. При этом двадцать счастливых мам, родивших там детей, стали многодетными.

Для многодетных семей в регионе работает ряд мер поддержки. В том числе выплаты при рождении третьего малыша, региональный маткапитал на третьего ребёнка или последующих детей. Многодетные в Тверской области не платят за вывоз мусора и освобождены от транспортного налога. При рождении ребёнка многодетные родители также могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки.

Детей из таких больших семей бесплатно обеспечивают школьной формой. Сейчас, в преддверии нового учебного года, бесплатную форму в регионе уже передали 12 209 детям.

И все новоиспечённые родители в Тверской области при рождении малыша получают подарок для новорождённых.