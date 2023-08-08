В 29 детсадах Тверской области в 2023 году обновляют игровые площадки

Одна из игровых площадок - в детсаду №2 ЗАТО Озерного. Фото: ПТО

В этом году новые игровые площадки устанавливают в 29 детсадах в 22 муниципалитетах Тверской области.

"Все комплексы, которые возводятся на территориях региональных дошкольных учреждениях, включают в себя 12 объектов: паровозик, песочницу, детский комплекс, стенку для метания мячей, качалку-балансир «Мяч», столик «Ромашка», детский комплекс «Мяч», веранду, качалку на пружине «Кабриолет», жирафа с баскетбольным щитом, игровую панель «Часы», горку «Мяч», - сообщила детали пресс-служба областного правительства.

Работы по обновлению игровых площадок при детсадах планируется завершить к началу сентября 2023 года.

К примеру, установка уличной игровой площадки ведется в детском саду №2 ЗАТО Озерный.