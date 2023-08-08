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НовостиОбщество8 августа 2023 12:19

В 29 детсадах Тверской области в 2023 году обновляют игровые площадки

На территориях 29 детских садов 22 муниципалитетов региона продолжается установка уличных игровых комплексов
Алексей АНДРЕЕВ
Одна из игровых площадок - в детсаду №2 ЗАТО Озерного.

Одна из игровых площадок - в детсаду №2 ЗАТО Озерного.

Фото: ПТО

В этом году новые игровые площадки устанавливают в 29 детсадах в 22 муниципалитетах Тверской области.

"Все комплексы, которые возводятся на территориях региональных дошкольных учреждениях, включают в себя 12 объектов: паровозик, песочницу, детский комплекс, стенку для метания мячей, качалку-балансир «Мяч», столик «Ромашка», детский комплекс «Мяч», веранду, качалку на пружине «Кабриолет», жирафа с баскетбольным щитом, игровую панель «Часы», горку «Мяч», - сообщила детали пресс-служба областного правительства.

Работы по обновлению игровых площадок при детсадах планируется завершить к началу сентября 2023 года.

К примеру, установка уличной игровой площадки ведется в детском саду №2 ЗАТО Озерный.