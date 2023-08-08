Митрополит Амвросий призвал простить девушек, которые танцевали в храме

Поведение девушек в храме не понравилось общественности Фото: Telegram/ПРАВОZАЩИТНЫЙ ZЕНТР "СОРОК СОРОКОВ".

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в группе ВК Тверской епархии опубликовал обращение к жителям Тверской области с просьбой не осуждать девушек, которые вели себя неподобающим образом в храме.

Инцидент произошел в храме Ксении Петербургской в Осташкове. Видео с несовершеннолетними девушками, которые танцуют и поют перед иконостасом в часовне было опубликовано в соцсети.

"Безусловно, такое поведение в святом месте, которым является часовня блаженной Ксении, является неприемлемым. Действительно, беда взрослых, верующих, священнослужителей и родителей - всех нас в том, что мы не можем привить детям своим основы веры, любовь к храму, трепет перед Божиим Домом. Мне горько смотреть эти кадры, и не из-за какого-то мнимого осквернения святыни - Бог поругаем не бывает, - а именно потому, что, значит, мы, взрослые, подаем такой пример жизнями своими, если наши дети так себя ведут. И вместе с тем, как архиерей и христианин, я призываю к христианскому прощению. Давайте вместо того, чтобы устраивать кампанию общественного шельмования, устроим курсы по правильному поведению в храме для тех, кто не знает, как себя вести в храмовом пространстве. И будем молиться за этих детей, для которых, может быть, с такого неловкого и некрасивого шага и начнется путь к Богу, если мы будем хотя бы сейчас себя вести достойно и правильно", - обратился к верующим митрополит Амвросий.

А тем временим правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.