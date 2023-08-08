В Твери прохожие заметили ребенка на перилах балкона девятого этажа

Проавоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента Фото: Ольга Крыльцова

Утром, 8 августа, в Твери очевидцы заметили маленького ребенка на балконе девятого этажа дома по улице Левитана в микрорайоне "Южный" и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС поднялись по автолестнице и помогли малышу зайти в квартиру.

По факту происшествия Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организована проверка.

На место также выезжал прокурор Московского района.

Предварительно установлено, что дома с трехлетним ребенком была мать. Пока женщина спала, ребенок залез на балкон. Мать проснулась, когда в дверь постучали.

"По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки, организованный по данному факту, находятся на контроле", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.