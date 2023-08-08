Свыше 12 тысяч ребят в Тверской области уже получили бесплатную школьную форму

В Верхневолжье бесплатные комплекты школьной формы положены для детей из многодетных, опекунских и приемных семей. Фото: ПТО

На сегодняшний день бесплатную школьную форму в регионе уже передали 12 209 детям. Как сообщила пресс-служба областного правительства, это более половины от общего количества школьников, включенных в реестр получателей. Ежедневно в муниципалитеты отгружается свыше 500 комплектов.

В этом году планируется выдать бесплатную форму более 23 тысячам школьников Верхневолжья.

Бесплатная форма положена детям из многодетных, опекунских и приемных семей. Это региональная мера поддержки. Она реализуется с 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография».

С этого года комплекты формы предоставляют учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее - с 1 по 5 классы). При этом, если старший ребенок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 21 год.

В набор для мальчиков в 3-11 классах входят галстук, три сорочки, пиджак и брюки. Для школьников 1-3 классов выдаются еще одни брюки.

Девочкам в 3-11 классах положены жакет, юбка и три блузки. В комплект для учениц 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а для школьниц 4-5 классов вместо сарафана - жилет.

Если школьная форма не подошла, ее можно обменять. Для этого необходимо написать заявление. Образец можно взять в школе или скачать.