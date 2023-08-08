В Тверской области спасатели тушили горящую лесную подстилку

В Тверской области горела лесная подстилка
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
7 августа в ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о задымлении в лесном массиве в районе деревни Видогощи Калининского округа.
На место выехали: отделение специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, арендаторы, представители администрации, лесничества.
На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около часа. Угрозы населённым пунктам не возникало.