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НовостиОбщество8 августа 2023 6:22

В Тверской области спасатели тушили горящую лесную подстилку

Лесной пожар произошел в Калининском округе Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области горела лесная подстилка

В Тверской области горела лесная подстилка

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

7 августа в ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о задымлении в лесном массиве в районе деревни Видогощи Калининского округа.

На место выехали: отделение специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, арендаторы, представители администрации, лесничества.

На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около часа. Угрозы населённым пунктам не возникало.