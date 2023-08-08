Артиллерийский снаряд обнаружили в деревне в Тверской области

Снаряд ликвидировали на полигоне под Тверью Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Артиллерийский выстрел был обнаружен в районе деревни Устье Калининского округа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

Трофей времен войны специалисты ликвидировали на полигоне под Тверью.

Спасатели напомнили жителям, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти на безопасное расстояние, не пытаться обезвредить снаряд и сообщить об опасности окружающим. Звоните в службу спасения по телефону "101" и "112".