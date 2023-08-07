Несовершеннолетние девушки пели и танцевали перед иконостасом в храме Осташкова

Поведение девушек в часовне в Осташкове не понравилось православным правозащитникам, прокуратуре и СК. Фото: Telegram/ПРАВОZАЩИТНЫЙ ZЕНТР "СОРОК СОРОКОВ".

В Тверской области СК и прокуратура начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео с несовершеннолетними девушками, которые очень фривольно ведут себя перед иконостасом в часовне. На ролике две молодые девушки с ярким макияжем под громкую попсовую музыку пытаются поставить свечку перед иконой.

Видно, что делают они это впервые, и одна из них, в итоге, начинает дурачиться, поднимает руки вверх в танце под хит 90-х «Давай поднимем ручки и будем танцевать», падает на колени, изображая мусульманскую молитву. За кадром слышен смех, снимавшего это действо парня. Вторая девушка боязливо замечает подруге: «Тебя Боженька накажет».

Такое фривольное поведение в храме не ускользнуло от внимания Telegram-канала защитников традиционных православных ценностей. Его юристы составили обращение в правоохранительные органы.

Канал так же кинул клич среди своих подписчиков, чтобы опознать место действия. Подписчики подсказали: инцидент произошел в храме Ксении Петербургской в Осташкове.

Если сначала православные правозащитники выражали претензии к поведению обеих девушек, то позже они скорректировали своё заявление: «Уточнили образец заявления, и оставили обвинение в отношении только одной девушки».

Видимо, той, что больше дурачилась перед иконами.

В УМВД по Тверской области тоже заинтересовались инцидентном, здесь уточняют, что личности девушек уже установлены. По данному факту также проводится проверка.

«По данному факту МО МВД “Осташковский” проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в региональном УМВД.