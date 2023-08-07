13-летний мальчик ушел из дома и пропал в Бежецке

В Бежецке разыскивают пропавшего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

7 августа в следственный отдел регионального СКР поступило сообщение, что в Бежецке 5 августа пропал 13-летний Саидислам Ахмедов. Малолетний мальчик ушел из дома и не выходит на связь. Данные о его местоположении отсутствуют.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

"По уголовному делу следователями и криминалистами Следственного комитета проводятся следственные действия, а сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

В поисках задействованы волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто обладает информацией о пропашем ребенке, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.