Школьные наборы передадут детям из малообеспеченных семей.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Традиционная благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» стартовала в Твери в преддверии 1 сентября.
Акция, организуемая отделом социального служения Тверской епархии, состоится уже в 11-й раз. Её цель - помочь собрать необходимые школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей.
В пунктах приёма собирают пеналы, карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, дневники, линейки, клей, цветную бумагу, картон и другие канцелярские товары. Приветствуется любая посильная помощь, сообщает епархиальная пресс-служба. Сбор продлится до 25 августа.
По окончании сбора будут сформированы наборы и переданы детям из малообеспеченных подопечных семей.