Школьные наборы передадут детям из малообеспеченных семей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Традиционная благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу» стартовала в Твери в преддверии 1 сентября.

Акция, организуемая отделом социального служения Тверской епархии, состоится уже в 11-й раз. Её цель - помочь собрать необходимые школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей.

В пунктах приёма собирают пеналы, карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, обложки, дневники, линейки, клей, цветную бумагу, картон и другие канцелярские товары. Приветствуется любая посильная помощь, сообщает епархиальная пресс-служба. Сбор продлится до 25 августа.

По окончании сбора будут сформированы наборы и переданы детям из малообеспеченных подопечных семей.