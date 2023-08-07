В Лихославле Тверской области задержан подозреваемый в убийстве местного ди-джея

По версии следствия ди-джея из Лихославля убил ножом его знакомый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Тверской области задержали по подозрению в убийстве 33-летнего ди-джея из Лихославля Олега Бодрова.

Как сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД по Тверской области, подозреваемый был задержан по горячим следам.

По версии следствия, известного в Лихославле ди-джея убил его знакомый, ранее не судимый мужчина 1986 года рождения. Всё произошло вечером 5 августа.

"Между двумя мужчинами в квартире, расположенной в доме города Лихославля, произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес неприятелю 1990 года рождения удар ножом в область груди", - сообщили подробности трагедии в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Подозреваемый был установлен и задержан полицейскими, сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Его уже допросили. На месте происшествия работали следователи-криминалисты, судмедэксперты. По ходатайству следователей СКР решением суда подозреваемый заключён под стражу.

Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".