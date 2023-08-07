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НовостиОбщество7 августа 2023 15:06

Гастрофестиваль "Верхневолжье" пройдет в Твери 19 августа

В ландшафтном парке в Твери состоится масштабный гастрофестиваль
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Твери приглашают на гастрофест в парк "Тьмака"

Жителей Твери приглашают на гастрофест в парк "Тьмака"

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери 19 августа состоится ежегодный гастрофестиваль "Верхеволжье".

В мероприятии традиционно принимают участие известные рестораны и кафе, фермерские хозяйства и тверские производители продуктов. В фермерской и ресторанной зоне гости смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным тверским рецептам или приобрести фермерские продукты.

На территории парка организуют турнир по волейболу, игротеку, детскую анимацию, мастер-классы. Открыт веревочный парк и лаундж-зона с гамаками.

Кулинарный праздник начнется в 12:00.