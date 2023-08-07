Житель Твери планировал поехать на курорт, но лишился денег на сайте мошенников

Мошенники обманули жителя Твери на 150 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

52-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Запланировав летний отпуск, в начале июля мужчина решил забронировать номер в одном из курортных городов России, зашел на сайт отеля, выбрал даты и по QR-коду перевел на счет 150 000 рублей.

Перед поездкой мужчина связался с отелем и узнал, что брони нет, а деньги на счет не поступали.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников.