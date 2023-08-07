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НовостиОбщество7 августа 2023 13:35

В Тверской области полицейские раскрыли дачную кражу

Из дома дачницы в Тверской области украли бензотриммер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области полицейские задержали дачного вора

В Тверской области полицейские задержали дачного вора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летняя жительница Конаковского района сообщила в полицию о дачной краже. Из дома заявительницы неизвестный вынес бензотриммер стоимостью 8000 рублей.

Полицейские на месте происшествия установили, что злоумышленник вскрыл навесной замок, затем опросили соседей.

Под подозрение правоохранителей попал 35-летний безработный ранее судимый местный житель. Мужчина планировал продать похищенное, но не успел.

Украденный бензотриммер изъяли. На фигуранта завели уголовное дело по статье "Кража".