В Тверской области полицейские раскрыли дачную кражу

В Тверской области полицейские задержали дачного вора Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летняя жительница Конаковского района сообщила в полицию о дачной краже. Из дома заявительницы неизвестный вынес бензотриммер стоимостью 8000 рублей.

Полицейские на месте происшествия установили, что злоумышленник вскрыл навесной замок, затем опросили соседей.

Под подозрение правоохранителей попал 35-летний безработный ранее судимый местный житель. Мужчина планировал продать похищенное, но не успел.

Украденный бензотриммер изъяли. На фигуранта завели уголовное дело по статье "Кража".