За выходные на дорогах Тверской области 29 человек получили травмы в ДТП

На дорогах региона за три дня пострадали 29 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные с 4 по 6 августа на дорогах Тверской области произошло 24 ДТП, три человека погибли, 29 получили травмы, в том числе девять детей. Такие данные приводит УГИБДД России по Тверской области.

Одна из аварий произошла 5 августа на 60 км автодороги Торжок-Осташков, Кувшиновского округа.

На темной дороге неизвестный водитель на автомобиле сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший пешеход остался жив, но получил травмы.

Водителя разыскивают.