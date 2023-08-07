В Тверской области досрочно отремонтируют дорогу из Вышнего Волочка в Сонково

В направлении от Максатихи в сторону Вышнего Волочка отфрезеровано 18 км, ведется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Фото: ПТО

В этом году дорогу Вышний Волочек – Бежецк – Сонково планируется отремонтировать на всем протяжении. Благодаря средствам казначейского кредита в конце июля были начаты работы, которые изначально относились к этапу 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На указанной дороге на заключительном этапе ремонта отфрезеровано 18 км от Максатихи в сторону Вышнего Волочка, ведется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

Ранее было отремонтировано 74 км трассы в Вышневолоцком, Сонковском, Бежецком округах. В этом году – еще 35,5 км на участке от Максатихи до Бежецка. Участок дороги по улицам Колхозная и Бежецкая поселка Максатиха также приведен в порядок.

За счет опережающего финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сейчас также ведутся работы на авттрассах Сонково – Кой, Бежецк – Поречье, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено. Общая общей протяженностью ремонтов - 103 км.

- Для Тверской области, обладающей самой протяжённой в Центральном федеральном округе сетью региональных дорог, вопросы развития дорожной инфраструктуры, модернизации дорожной сети являются одним из ключевых приоритетов, - считает губернатор Игорь Руденя.