Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 11:17

На карьерах в Твери пройдет фестиваль "Чистый берег"

На фестивале "Чистый берег" расскажут о проблеме загрязнения мест отдыха в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На карьерах в Твери пройдет фестиваль "Чистый берег"

На карьерах в Твери пройдет фестиваль "Чистый берег"

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на карьерах у деревни Старая Константиновка пройдет музыкально-экологический фестиваль «Чистый берег». Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Экология» и призвано привлечь внимание к проблеме загрязнения территорий.

На фестивале будут организованы экоигры, квесты, площадки-лектории, детские мастер-классы, обмен комнатными растениями, маркет экотоваров. Участникам расскажут о сортировке отходов, сборе макулатуры, помощи бездомным животным.

Настроение праздника будут создавать тверские артисты, музыканты и диджеи.

Начало в 12:00.