На карьерах в Твери пройдет фестиваль "Чистый берег" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на карьерах у деревни Старая Константиновка пройдет музыкально-экологический фестиваль «Чистый берег». Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Экология» и призвано привлечь внимание к проблеме загрязнения территорий.

На фестивале будут организованы экоигры, квесты, площадки-лектории, детские мастер-классы, обмен комнатными растениями, маркет экотоваров. Участникам расскажут о сортировке отходов, сборе макулатуры, помощи бездомным животным.

Настроение праздника будут создавать тверские артисты, музыканты и диджеи.

Начало в 12:00.